70 وظيفة شاغرة لحراس المدارس بتعليم الخرج

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الخرج (الأمن والسلامة المدرسية) عن توفر عدد (70) وظيفة شاغرة لحراس مدارس البنات في تعليم الخرج والدلم، ورغبة في إتاحة الفرصة لتوظيف الحراس على (شركة الزواهد)، وتكون الأولوية لمن ألغيت عقودهم (الأجر اليومي)، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن لا يقل عمره عن (35) عاماً ولا يزيد عن (55) عاماً.

– الشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل أعلى.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك).

– صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي).

– أن يكون لائقاً طبياً (شهادة طبية).

– أن يكون قد أنهى التدريب والتأهيل.

– ألا يكون مرتبطاً بوظيفة أخرى.

– الالتزام بالسلوك العام والضوابط التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تتطلبها أهمية وخصوصية الموقع.

– التقيد بالزي المحدد لأداء العمل الأمني.

– أيام العمل (6) أيام في الأسبوع.

– ساعات العمل (8) ساعات يومياً.

– الراتب الشهري (3000) ريال.

– العمل في مدارس البنات، أو أي مدرسة تحددها الشركة، أو إدارة التعليم.

وأوضحت الإدارة أن آخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 9/ 2/ 1440هـ، والتسجيل يكون على الرابط التالي: (هنا)