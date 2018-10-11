72 وظيفة شاغرة للجنسين في تعليم حائل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل عن توفر عدد (72) وظيفة شاغرة على بند الأجور والمستخدمين للرجال والنساء، وذلك مسميات الوظائف التالية:

. سائق (رجال/ نساء).

. مراسل مكتبي (رجال/ نساء).

. فني مساعد- مصور (رجال).

. حارس للإدارات ومكاتب التعليم (بنين/ بنات).

. قهوجي (رجال).

. حراس مدارس (بنين/ بنات).

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

– يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– يتم شغل هذه الوظائف عن طريق قوائم المسجلين في برنامج (ساعد) في موقع وزارة الخدمة المدنية.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– ألا يكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية.

– سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل المتقدم له.

– أن يكون من سكان مدينة حائل أو المحافظات التابعة لها مع إرفاق ما يثبت ذلك.

– أن يقوم بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها ومتطلباتها.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة.

– اجتياز الكشف الطبي بعد إجراء المقابلة الشخصية.

– ألا يقل عمر المتقدم عن (35) عاماً لمدارس وإدارات البنات، ولا يقل عن (25) عاماً لمدارس وإدارات البنين لوظائف (حارس، سائق، مراسل)، وبقية الوظائف يكون عمر المتقدم لا يقل عن (20) عاماً.

– أن يكون المتقدم لوظيفة مدارس وإدارات البنات متزوجاً مع إرفاق صورة من سجل الأسرة.

– أن يكون المتقدم لوظائف سائق (رجال/ نساء) يحمل رخصة قيادة عمومي سارية المفعول.

– أن يكون المتقدم لوظيفة (فني مساعد- مصور) يجيد العمل على برامج معالجة الصور والتعامل مع أدوات التصوير المختلفة.

– ألا يكون المتقدم متقاعد من وظيفة حكومية، أو تم فصله لأسباب تأديبية.

– في حال قبول طلب التوظيف (بعد الفرز) سيتم طلب الوثائق الأصل للمطابقة.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح خلال الفترة من الأربعاء الموافق 1440/2/8هـ وحتى الخميس الموافق 1440/2/23هـ، عن طريق الدخول لموقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل الإلكتروني (هنا) .