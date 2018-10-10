77 عضوًا وراء رفض الشورى دمج الهيئة بوزارة الشؤون الإسلامية

المواطن - الرياض

رفض مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، في تصويته خلال الجلسة توصية دراسة دمج هيئة الأمر بالمعروف والأمر عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية.

وبحسب ما ذكرت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان، وافق على التوصية 55 عضوًا، فيما عارضها 77 آخرون.

وطالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروع الرئاسة في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.

كما دعاها إلى إعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.