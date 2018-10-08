8 تحذيرات مهمة من المدني عند هطول الأمطار

المواطن - الرياض

وجه الدفاع المدني 8 تحذيرات مهمة عند هطول الأمطار.

وأكد المدني أنه يجب عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، كما أن الأمطار الغزيرة وجريان المياه تؤدي إلى ميل في مكان ما أو انحراف الطرف فيجب الحذر عند القيادة.

وتابع المدني: لا تجازف بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة المركبة.

وأيضًا شدد المدني على ضرورة عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، مع ضرورة اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، مضيفًا: “قد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيجب الحذر والانتباه”.

وقال المدني: يجب عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة، ولهذا فمراقبتهم واجبة”، مشددًا على ضرورة عدم النظر لمجاري السيل لأنه قد يسبب الدوار ما يؤدي إلى السقوط.