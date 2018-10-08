8 تصريحات لمحافظ هيئة الاستثمار عن المزايا الاقتصادية للمملكة

المواطن - تصوير : أثير الحربي- الرياض

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر أن الهيئة تعمل مع كل الجهات الحكومية في السعودية للتطوير من أجل تعزيز بيئة العمل والبيئة الاستثمارية.

ولفت العمر خلال الجلسة الثانية في اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، إلى أن الهيئة تساهم في تسهيل متطلبات الاستثمار لدعم الاقتصاد المحلي، وترصد “المواطن” أبرز 8 تصريحات لمحافظ هيئة الاستثمار:

1 – المملكة ثامن أكبر دولة إنفاقاً على التعليم.

2 – المملكة لديها موقع استراتيجي في العالم يربط 3 قارات.

3 – يستطيع المستثمر بدء تجارته في المملكة خلال ٢٤ ساعة.

4 – نعمل مع البنك الدولي لتسهيل عملية الاستثمار في المملكة.

5 – لدينا نظام مالي قوي وسوق رأس مال كبير وننوي تنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030 الطموحة.

6 – لدينا في السعودية مميزات جغرافية كبيرة وسوق ضخم.

7 – نعمل في المملكة على استغلال جميع الفرص المهمة في بلادنا.

8 – حددنا 4000 إصلاح 40% منها أنجزناها مثل الإعلان عن قانون الإفلاس ومركز لتحكيم التجاري ومركز ميراس.