8 خطوات.. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين في 60 ثانية

المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة الطريقة الصحيحة لغسل اليدين في مدة تتراوح من 40 إلى 60 ثانية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العدوى.

وأوضحت الصحة أن أولًا يجب تبليل اليدين بالماء ثم وضع الصابون على اليدين، ثم فركهما بدعك الراحتين، وثالثًا فرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع تشبيك الأصابع ثم فعل العكس.

وبعدها، خلل الأصابع وشبكها مع فرك الراحتين ثم فرك ظهر أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى مع قبض الأصابع والعكس، وسادسًا فرك ظهر الكف الأيمن بإبهام اليد اليسرى بشكل دائري ثم فعل العكس، وسابعًا فرك راحة اليد اليمنى بأصابع اليد اليسرى بحركة دائرية والعكس، وأخيرًا، تجفيف اليدين بمنشفة تستخدم لمرة واحدة لغلق الصنبور.