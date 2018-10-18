80 وظيفة شاغرة للجنسين لدى مجموعة الراشد في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني (عدد 8 وظائف).

. أمين المخزن (عدد 3 وظائف).

. مدير المشاريع الهندسية.

. محاسب أول (عدد وظيفتين).

. رئيس الحسابات.

. مجمع مواد.

. مساعد محاسب.

. مصمم جرافيك (للنساء).

. مشغل ماكينة (عدد 3 وظائف).

. موظف مبيعات معرض (عدد وظيفتين).

. فني إطارات (عدد 4 وظائف).

. مهندس كهرباء.

. مهندس ميكانيكي.

. مشغلو رافعة شوكية (عدد 4 وظائف).

. مفتش ضمان الجودة (عدد 4 وظائف).

. مشغل إدخال بيانات.

. مفتش سلامة (عدد 5 وظائف).

. فنيون (عدد 26 وظيفة).

. مدير متجر.

. منسق مبيعات (عدد وظيفتين/ للجنسين).

. مشغل Auto Cad (عدد 3 وظائف/ للجنسين).

. منسق إداري (للنساء).

. مساعد مدير الحسابات (عدد وظيفتين).

. المدير المالي.

. محاسب (للنساء).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يناير 2019م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا).