85 وظيفة شاغرة للجنسين في أمانة العاصمة المقدسة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد (85) وظيفة شاغرة على لائحة بند الأجور، للرجال والنساء، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مراقب ميداني (عدد 32 وظيفة/ للرجال).

– فني تسجيل- الحاسب الآلي (عدد 31 وظيفة/ للجنسين).

– مساح (عدد وظيفتين/ للرجال).

– مراقب مبان (عدد 16 وظيفة/ للرجال).

– مراقب طرق (عدد 4 وظائف/ للرجال)

وبينت الأمانة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

. أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على مؤهل علمي مناسب في مجال العمل المطلوب.

. أن لا يكون المتقدم/ـة موظف.

. أن لا يكون المتقدم/ـة مفصولاً من خدمة الدولة.

. أن لا يكون المتقدم/ـة صدر بحقه حكم شرعي سابق.

. إرفاق إفادة بالخبرات السابقة مع برنت من التأمينات الاجتماعية.

. إرفاق الدورات التدريبية المناسبة في مجال العمل المطلوب إن وجدت.

. اجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة.

. أن يكون المتقدم/ـة من سكان مدينة مكة المكرمة مع إرفاق ما يثبت.

وأوضحت الأمانة أن التقديم متاح عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20/ 2/ 1440هـ.