85 وظيفة شاغرة للجنسين في أمانة العاصمة المقدسة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد (85) وظيفة شاغرة على لائحة بند الأجور، للرجال والنساء، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– مراقب ميداني (عدد 32 وظيفة/ للرجال).
– فني تسجيل- الحاسب الآلي (عدد 31 وظيفة/ للجنسين).
– مساح (عدد وظيفتين/ للرجال).
– مراقب مبان (عدد 16 وظيفة/ للرجال).
– مراقب طرق (عدد 4 وظائف/ للرجال)
وبينت الأمانة أن الشروط المطلوبة هي:
. أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
. أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على مؤهل علمي مناسب في مجال العمل المطلوب.
. أن لا يكون المتقدم/ـة موظف.
. أن لا يكون المتقدم/ـة مفصولاً من خدمة الدولة.
. أن لا يكون المتقدم/ـة صدر بحقه حكم شرعي سابق.
. إرفاق إفادة بالخبرات السابقة مع برنت من التأمينات الاجتماعية.
. إرفاق الدورات التدريبية المناسبة في مجال العمل المطلوب إن وجدت.
. اجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة.
. أن يكون المتقدم/ـة من سكان مدينة مكة المكرمة مع إرفاق ما يثبت.
وأوضحت الأمانة أن التقديم متاح عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20/ 2/ 1440هـ.