867 خيمة و3914 سلة غذائية لمنكوبي إعصار لبان في المهرة

المواطن - واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية، لإغاثة المنكوبين جراء إعصار “لبان” في محافظة المهرة شرقي اليمن.

ومن هذه الجهود الإغاثية توزيع وتركيب 867 خيمة لإيواء النازحين من منازلهم التي تهدمت أو حوصرت بفعل السيول والفيضانات، فضلا عن توزيع 3,914 سلة غذائية، إلى جانب توزيع 13,591 بطانية و1,953 بساطًا.

وشملت تدخلات مركز الملك سليمان للإغاثة المديريات المتضررة ، سيحوت، قشن، المسيلة، حات، منعر.

وتقدم محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على تدخلاتها الإنسانية لإغاثة المنكوبين جراء إعصار “لبان”.

يذكر أنه وصلت إلى مطار الغيظة الليلة الماضية طائرة ثالثة تحمل مساعدات غذائية، في إطار الجسر الجوي والبري الذي سيّرته المملكة عبر المركز للتخفيف من معاناة السكان إثر إعصار “لبان” الذي ضرب معظم مديريات المحافظة، وكانت أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي قد وصلت إلى محافظة المهرة يوم الأربعاء الماضي، من خلال طائرتين تحمل مساعدات إغاثية عاجلة، قبل أن تلحقها 8 شاحنات تحمل مساعدات إغاثية وإيوائية، رغم وعورة الطريق وسوء الأحوال الجوية.

وكان إعصار “لبان” قد ضرب معظم مديريات محافظة المهرة شرقي اليمن، في 14 أكتوبر الجاري، مما خلّف خسائر بشرية، ومادية هائلة هي الأسوأ خلال السنوات الأخيرة.