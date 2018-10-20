8715 جولة رقابية للقسم النسائي بأمانة تبوك خلال عام

المواطن - واس

نفذ القسم النسائي بأمانة منطقة تبوك خلال العام المنصرم ١٤٣٩هـ ما يزيد على ٨٧١٥ زيارة ميدانية لعدد من المنشئات الخاضعة لاشتراطات الصحة العامة.

وأوضحت رئيسة القسم النسائي بأمانة منطقة تبوك سعاد العقيلي, أن هذه الزيارات شملت عدداً من الأنشطة النسائية كمراكز التزيين والمشاغل النسائية بواقع ٣٠٦٨ زيارة ميدانية وأكثر من ٣٧٠ زيارة لمولات وأسواق نسائية, كما تم زيارة المحلات النسائية بواقع ٤٨٨٦ زيارة ميدانية.

وبينت أن الزيارات الميدانية شملت المطاعم والكافيهات والحدائق والاستديوهات النسائية بواقع ٣٩٠ زيارة تفتيشية, إضافة إلى ما باشره القسم من بلاغات عبر ٩٤٠ حيث بلغت ١٤ بلاغاً, مفيدة أن هذه الزيارات الميدانية أسفرت عن ضبط عدد من مخالفات الصحة العامة كتدني مستوى النظافة وضبط مواد غذائية فاسدة ومستحضرات تجميل تالفة ومنتهية الصلاحية.

وأشارت العقيلي إلى أنه تم إنذار ٨٣٦ منشأة وإغلاق ١٣٦ منشأة أخرى لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق, كما تم فرض غرامات مالية بحق المخالفين تجاوزت ٣٠٠٠٠ ريال ومصادرة ما يزيد على ١٢٠٠٠ عبوة من مستحضرات التجميل التالفة ومنتهية الصلاحية.