9 مراسلات سرية بين الـWFP وميليشيا الحوثي تفضح الوضع في اليمن!

المواطن - الرياض

كشفت وثائق اتفاقية بين الـWFP (برنامج الأغذية العالمي) وميليشيا الحوثي للتستر على المسلحين، وذلك عبر 9 نقاط من المراسلات السرية بين ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والحوثي مهدي المشاط.

والوثائق توسل فيها بيسلي بطلب الحوثي مغادرة المخازن الأممية خوفًا من الفضيحة الدولية وقال: “أعبر لكم عن خيبة أملي ومخاوفي من تكرار انتهاكاتكم في الحديدة”.

وأضاف بيسلي: “قواتكم تنتهك الاتفاقيات المبرمة بيننا”، أما النقطة الثالثة فقال فيها: اقتحمتم صوامع غلال البحر الأحمر ومخزن برنامجنا في الحمادي بالقوة”.

وكشف: “عرضتم أكثر من 45 ألف طن متري من الغذاء للخطر”، وأيضًا: “هدمتم الصبغة الإنسانية لمنشآتنا وهي أساسية لحمايتها من الاستهداف”.

وبعد كل هذا الإقرار بجرائم الحوثي صيغة التوسل طاغية، حيث تابع بيسلي بحسب الوثائق: “أنتهز الفرصة لتذكيركم بأن استغلالكم وجود مدنيين لإضفاء الحماية القانونية خرق لاتفاقيات جنيف”، وأنه سيضطر إلى إبلاغ كافة الأطراف بأي أنشطة عسكرية ضمن حدود منشآت البرنامج.

ودعا بيسلي لاتخاذ خطوات حاسمة لإدانة الحوثي على هذه الممارسات، مطالبًا بتوجيه قادة الحوثي بأن المساعدات والمرافق الإنسانية ذات حرمة.