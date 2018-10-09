9 معلومات عن أرض الغدير

المواطن - الرياض

تعتبر أرض الغدير من بين الأراضي المميزة في المملكة والتي كانت تابعة لتركة الشيخ صالح الراجحي يرحمه الله قبل أن تباع إلى صندوق الاستثمارات العامة.

“المواطن” تقدم فيما يلي بعض المعلومات حول أرض الغدير نظرًا لأهميتها في تنفيذ مشروع هام بالعاصمة:

تمتلك أرض الغدير موقعًا مميزا بين أربعة محاور رئيسـية هي طريق الملك فهد، الدائري الشمالي ، طريق العليا ، طريق التخصصي، مقابـل مركز الملك عبـــدالله المالــــي أحـــد أهــم معالـــم العاصمة. مسـاحة الأرض فـي مثـــل هـذا الموقـع الـذي لا يقـارن يمنحــها خيـارات اسـتثمارية متعـددة. تقع أرض الغدير ضمن المنطقة المستهدفة في مشروع تطوير المنطقة المحيطة بـمركز الملك عبدالله المالي بالرياض والتي تشرف عليها هيئة تطوير الرياض. بيعت أرض الغدير في المزاد العلني العاشر الذي عقده مجلس التصفية لعقارات تركة الشيخ صالح الراجحي. بحسب المعلومات المتوفرة تم بيع أرض الغدير بمبلغ 5000 ريال للمتر المربع. بلغ إجمالي الصفقة مع القيمة المضافة 2,280,547,500 ريال. بلغت ضريبة القيمة المضافة على صفقة بيع أرض الغدير فقط 108,597,500 ريال. تبلغ مساحة أرض الغدير 434,390 مترًا مربعًا. تقع أرض الغدير في الشريط التجاري ذي معامل البناء الأعلى في العاصمة.

يذكر أن تركة الشيخ صالح الراجحي تشتمل على العديد من المشروعات والأراضي المميزة بيع بعضها ولا يزال البعض الآخر ينتظر الطرح للبيع وفق قواعد التصفية المتبعة.

والمعروف أن مجلس تصفية تركة الراجحي هو تكتل تشكل من خلال اندماج كلٍ من تحالف الصالحية وتحالف الشيخ سعد بن غنيم، بناءً على حكم المحكمة المختصة لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي.