9 وظائف شاغرة للسعوديين في مستشفى قوى الأمن بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض- عبر موقعه الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. استشاري جراحة الأوعية الدموية.

. استشاري أمراض الكلى.

. استشاري الأمراض العصبية.

. استشاري عناية مركزة أطفال.

. استشاري عناية مركزة.

. استشاري تخدير.

. استشاري أورام.

. مخطط التطوير التنظيمي.

. فني ثالث تكنولوجيا المعلومات.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)