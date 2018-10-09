9 وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ناسخ طبي (الرياض).

. أخصائي طب طوارئ (الرياض).

. مساعد فني مختبر (الرياض).

. طبيب الإحالات الطبية (الرياض).

. مساعد استشاري- أمراض الدم/ أورام الأطفال (جدة).

. استشاري أورام (جدة).

. فني الحالات الطارئة (جدة).

. ناسخ طبي (جدة).

. ممرض أول (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 ديسمبر 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)