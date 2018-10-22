في الشرقية.. تكريم عامل نظافة رفع العلم السعودي عن الأرض

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

وجه أمين الشرقية، المهندس فهد الجبير، مساء اليوم الاثنين، بتكريم عامل نظافة رفع العلم السعودي عن الأرض ووضعه فوق كتفه بعد سقوطه بسبب الرياح الشديدة التي صاحبت الأمطار الغزيرة وشهدتها مدينة الدمام اليوم.

ونشرت “المواطن” اليوم خبر عامل النظافة الذي وثقه أحد مصوري السناب شات قرب مبنى الأمانة، وهو يحمل العلم بعد سقوطه على الأرض، حيث كان هناك مطالب بتكريمه.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لأمانة الشرقية محمد الصفيان: إنه يجري حاليًّا البحث عن العامل من أجل دعوته إلى التكريم من أمين الشرقية؛ نظير ما قام به من عمل يشكر عليه وهو احترام العلم السعودي الخفاق وحمله من الأرض على كتفه.