العواد: كلمات ولي العهد حملت معالم الطريق لأهداف رؤية 2030

المواطن - الرياض

أشاد وزير الإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، بما تضمنه حديث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في جلسة سموه أمس، ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض.

وقال العواد: “إن كلمات ولي العهد تختصر ماذا تريد المملكة أن تكون، فكلمات سموه حملت معالم الطريق إلى أهداف رؤية 2030”.

وعلق العواد على وصف ولي العهد للشعب السعودي بأنه عظيم وجبار ويحقق أهدافه، بقوله: “شعب تفاخر به قيادته أمام العالم، وبهذه الكلمات المضيئة، حريٌّ به أن يعرف بأنه المستقبل”.

وأضاف: “من هذا الانسجام بين القيادة والشعب يبدأ الوعي بالتحديات، والمصير المشترك، وعبر تنامي الوعي، يبرز أحد أهم مكونات سعودية الغد التي ستقود المنطقة إلى الاستقرار السياسي، والاقتصادات المتنوعة والقوية”.

وشدد وزير الإعلام على أن المملكة لا تفكر في مصالحها فحسب، بل إنها أمام التزام أخلاقي وعربي وإسلامي تاريخي، تجاه الأشقاء ومستقبل المنطقة، ورخاء وتطور الشعوب العربية، كما جاء في كلمات سمو ولي العهد بأن تتقدم دول المنطقة في خططها، مفصحًا- حفظه الله- بأنه لا يريد أن يموت قبل رؤية شرق أوسط متقدم وقوي.