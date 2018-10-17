جائزة شهرية لرواد النشاط المميز بمكتب تعليم الروضة

جائزة شهرية لرواد النشاط المميز بمكتب تعليم الروضة

2018/10/17
الساعة 5:44 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن مكتب التعليم بالروضة بتعليم الرياض ممثلاً بشعبة النشاط الطلابي عن إطلاق جائزة شهرية من 3 فئات تهدف لتحفيز رواد النشاط وقادة المدارس من أجل اكتشاف المواهب في مختلف المراحل وصقلها، وتعزيز المواطنه الصالحة في نفوس الطلاب .

ووقع مدير مكتب التعليم بالروضة عماد بن محمد الهذيل اليوم الأربعاء الإتفاقية مع المدارس المتقدمة بحي الشهداء ويمثلها عبدالله بن يوسف المروزق ، وستكون وفق ضوابط ومعايير محددة، ومن المقرر أن تشمل الثلاث فئات: رائد النشاط الطلابي -حكومي- ، ورائد النشاط الطلابي -أهلي-، ورائد النشاط الطلابي المكلف.

من جانبه صرح مدير مكتب التعليم بالروضة عماد الهذيل قائلآ : النشاط الطلابي له أثرآ كبيرآ على الطالب وتحصيله العلمي وترغيبة في عملية التعلم وتحفيزه ،وأن يكون التعلم بالنشاط مؤثرآ تعليميآ وتربويآ وهو من أنجح استراتيجيات التدريس ، والنشاط له الأثر الواضح على ترغيب الطالب وتحفيزه ونشاطه اليومي ،ويعطي صورة للمدرسة الفاعلة والمعلم الفاعل والطالب الفاعل وله أثر إيجابي وتربوي وتعليمي ، و”المدارس المتقدمة” دائمآ فاعلة وداعمة ، وخلال السنوات الماضي لها جهودآ كبيرة لأنشطة المكتب.

وختم “الهذيل” حديثه موجهآ رسالته لقادة المدارس أن يفعّلوا النشاط ،لأنه المؤثر والمحفز والمربي ، والمرغّب أن تكون المدرسة جاذبة ، ولها أثرها على سلوك وتحصيل أبنائنا وهذا مما يرغب أبنائنا الطلاب في المدرسة وعملية التعلم.


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