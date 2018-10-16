Argentina VS Brazil .. تشكيلة نارية للفريقين استعدادًا لختام الرباعية

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، عن تشكيلة فريقه لمواجهة المنتخب البرازيلي في ختام منافسات البطولة الرباعية الدولية والمُقامة حاليًّا في السعودية.

تشكيلة الأرجنتين:

وجاء تشكيل المنتخب الأرجتيني مكونًا من:

في حراسة المرمى: سيرخيو روميرو.

في خط الدفاع: رينزو سارافيا، نيكولاس أوتامندي، جيرمان بيتزلا، نيكولاس تاليافيكو.

في خط الوسط: ليوناردو باريديس، رودريغو باتاليا، جيوفاني لو سيلسو، باولو ديبالا.

في خط الهجوم: ماورو إيكاردي، أنخل كوريا.

تشكيلة البرازيل:

أما تشكيل المنتخب البرازيلي فجاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: فيليبي لويز، ميراندا، ماركينيوس، دانيلو.

أما خط الوسط فجاء مكونًا من: فيليب كوتينيو، أرثر ميلو، كاسيميرو.

وفي خط الهجوم: جابرييل جيسوس، روبيرتو فيرمينيو، نيمار دا سيلفا.

يذكر أن مباراة المنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني ستُقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، بحضور عدد كبير من الجماهير السعودية والبرازيلية والأرجنتينية.