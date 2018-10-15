STC تتيح استبدال شريحة الجوال دون اشتراط البصمة وبلا رسوم إضافية

المواطن - الرياض

أعلنت الاتصالات السعودية STC إطلاق خدمة استبدال شريحة الجوال بدون اشتراط البصمة وبدون رسوم إضافية، كأول مشغل في المملكة يقدم هذه الخدمة التي ستكون حصرية لعملاء التميز. مشيرة إلى أن العملاء بإمكانهم طلب الشريحة وتنشيطها بطريقة سهلة ميسرة عبر موقع My STC، على أن تتاح لاحقاً عبر التطبيق وذلك في شهر ديسمبر المقبل 2018.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن من بين مزايا الشريحة إمكانية تفعيلها في أي وقت ومن أي مكان داخل وخارج المملكة، إذ ستوفر حلول للعملاء الذين يتعذر عليهم زيارة فروع STC لتواجدهم خارج المملكة.

وأوضحت أن الخدمة متاحة فقط لاستبدال الشريحة للرقم المفوتر وليس لتأسيس خط جديد، لافتةً إلى أن عميل التميز باستطاعته الحصول على شريحة وحدة لكل رقم تحت هويته، فيما يستلزم الحصول على الشريحة زيارة أحد فروع STC، على أن توفر في منافذ متعددة في وقت لاحق.

وأكدت أن الخدمة لن تكون مقابل رسوم إضافية إذ ستبقى رسوم تفعيل الشريحة 50 ريالاً فقط كما في السابق. للمزيد من المعلومات يرجى من العميل إرسال MySIM إلى 900.