STC توقع اتفاقيتين في خدمات البلوك تشين مع كونسانسيس ونوبكو

المواطن - الرياض

وقعت الاتصالات السعودية STC ممثلة بقطاع الأعمال اتفاقيتين في خدمات في البلوك تشين، مع كل من شركة “كونسانسيس”، الرائدة في مجال تقنية بلوك تشين، والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وذلك على هامش مشاركتها في معرض جايتكس 2018 في دبي.

وأعلنت الشركة في بيان صحافي أن توقيع اتفاقية مع كونسانسيس لإطلاق تقنية بلوك تشين على منصة Bluvalt السحابية التابع لشركة الاتصالات السعودية، بهدف الإسراع في تبني تقنية بلوك تشين في المملكة. وستساهم هذه الخطوة في إتاحة المجال لكل من الشركات والهيئات الحكومية للتبني الشامل لهذه التقنية من خلال تقليل تكاليف تجربة النماذج الأولية والاختبارات الخاصة بالبلوك تشين، تماشياً مع دور STC كممكن للتحول الرقمية وفق رؤية المملكة 2030. كما قالت إن اتفاقيتها مع (نوبكو) تهدف للاستفادة من تقنيات البلوك تشين في قطاع الإمداد والتموين الصحي بهدف استخدام أحدث التقنيات لدفع عجلة الإبداع في تقديم الحلول التقنية.

وأكد طلال البكر، نائب الرئيس لمتجر Bluvart والخدمات السحابية في STC أن إضافة تقنية بلوك تشين على متجر Bluvalt السحابي سيتيح للعملاء البدء بإنشاء شبكة بلوك تشين خاصة بنقرة زر واحدة، وهو ما يساعد المؤسسات على بناء ونشر التطبيقات المعتمدة على تقنية بلوك تشين بسرعة.

وقالت لينا هداية، المدير التنفيذي في شركة “كونسانسيس”: “الخدمة تتيح إمكانية بناء شبكات بلوك تشين خاصة ونشر نقاط التوزيع بسرعة وتجربة الترميز على البلوك تشين في بيئة اختبار خاصة دون الحاجة إلى أي نوع من أنواع التطوير أو إلى أي من متطلبات البنية التحتية”.

وبشأن الاتفاقية الثانية أوضح الأمين الحازمي نائب الرئيس التنفيذي في نوبكو أن الشركة تسعى للاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في دعم الجهات الصحية الحكومية ورفع كفاءة قطاع الإمداد والتموين الصحي في المملكة كإحدى الركائز الأساسية لتحسين الخدمات الصحية تماشياً مع رؤية 2030.