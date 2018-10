Venom يصل السعودية

المواطن - الرياض

يترقب العديد من محبي وعشاق أفلام الأكشن في المملكة والعالم فيلم Venom الذي سيعرض في العديد من دور السينما العالمية خلال الشهر الجاري.

وقد بدأ عرض Venom بدور السينما فى ألمانيا وإنجلترا وإندونسيا وتايوان اليوم الأربعاء، بينما يبدأ عرض الفيلم بعد غد الخميس 4 أكتوبر فى السعودية بالتزامن مع الأرجنتين وأستراليا واليونان وإيطاليا وكولومبيا وروسيا والبرتغال.

وسيتم عرض Venom في المملكة عبر6 عروض مخصصة منها ثلاثة للعائلات وواحد للرجال وواحد للنساء فقط عبر صالات فوكس سينما في المملكة.

ومن المقرر أن يعرض Venom يوم 5 أكتوبر الجارى فى الولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا، أما دور العرض الفرنسية فستعرض الفيلم 10 أكتوبر الجارى.

والمعروف أن فينوم Venom هو فيلم سوبرهيرو أميركي مبني على قصة فينوم من مارفل كومكس تم إنتاجه في 2018 بواسطة شركة كولومبيا بيكتشرز وتوزيعه عن طريق شركة سوني بيكتشرز، الفيلم من إخراج روبن فلايشر وبطولة توم هاردي وميشيل ويليامز وريز أحمد وسكوت هيز وريد سكوت وجيني سليت.

تدور قصة فينوم Venom حول إيدي بروك (فينوم) الذي يعمل كصحافي استقصائي، ويعتبر أكثر شخصيات عالم مارفل غموضًا وتعقيدًا وشرًا، كما أنه العدو اللدود للرجل العنكبوت.

فينوم Venom كان شخصًا عاديًّا تمامًا، إلى أن تعرض لاستحواذ كائن فضائي منحه قدرات خارقة وغير مسبوقة، ومنذ هذه اللحظة تغير كل شيء متعلق بحياته، فأمسى هو والكائن الفضائي كيانًا واحدًا لا يتجزأ.

The world has enough superheroes. Watch the new #Venom trailer now. 10.5.18 pic.twitter.com/dnh8nqwkfJ

— Venom Movie (@VenomMovie) July 31, 2018