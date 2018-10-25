WWE : عروض تاريخية في المملكة الأسبوع المقبل

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أعلن اتحاد مصارعة المحترفين WWE، صباح اليوم الخميس، أن منافسة درة التاج Crown Jewel سوف تُعقد في الرياض كما هو مقرر لها، الجمعة المقبلة الموافق 2 نوفمبر.

وقد أعلن WWE ذلك خلال منشور يتعلق بأرباح الربع الثالث من العام الجاري عبر موقع الشركة على شبكات الإنترنت، وذلك حسب ما جاء في شبكة CBS الأميركية.

وأعلن الاتحاد الدولي لمصارعة المحترفين، أنه ملتزم بتعاقداته مع المملكة، والتي بدأها بمنافسات أعظم رويال رامبل في أبريل الماضي، وتستمر على مدار السنوات العشر المقبلة.

وجاء ذلك ردًا على التقارير الإعلامية التي زعمت عزم WWE إلغاء جولته المنتظرة في المملكة الأسبوع المقبل، على خلفية وفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية في تركيا.

وكان WWE قد أعلن في وقت سابق من أكتوبر الجاري عبر صحفته على فيسبوك، عن لقاءين من العيار الثقيل ضما أساطير المصارعة، والذين لديهم شعبية واسعة في كافة أرجاء العالم.

وكان المنشور الأول لصفحة WWE على فيسبوك قد تضمن ظهور جون سينا وكورت أنغيل ضمن منافسات كأس العالم في المصارعة، موجهة سؤالاً لجمهورها حول من سيشارك النجمين في البطولة الموسعة، والتي ستحتضنها المملكة مطلع الشهر المقبل.

وجاء في منشور ثانٍ لقاء من العيار الثقيل يجمع بين تربيل إتش وشون مايكلز في مواجهة أندرتيكر وكين، في مواجهة وصفتها بعض التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي بـ”الحلم”، وذلك نظرًا لشعبية الرباعي الطاغية على مدار سنوات طويلة في عالم مصارعة المحترفين.

ووفقًا لبعض التقارير، فإن من بين الأحداث المنتظرة في جولة WWE في المملكة عودة أسطورة المصارعة هولك هوجان، والذي سيشارك في بطولة كأس العالم للمصارعة “درة التاج” بالمملكة.