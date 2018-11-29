رابط وشروط التقديم على 235 وظيفة إدارية في النيابة العامة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت النيابة العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد 235 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك وفق المؤهلات والشروط التالية:

– خريجي وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجي وخريجات الدرجة الجامعية النظرية والعلمية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجي درجة الماجستير.

– خريجي درجة الدكتوراه.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتيازها يلغى الترشيح مباشرة.

وأوضحت النيابة العامة أن على الراغبين التقدم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا

)، والتقديم متاح اعتبارا من الأحد الموافق 1440/3/24هـ وحتى الخميس الموافق 1440/3/28هـ.

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