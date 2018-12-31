آلام الخلفية تُبعد عمر هوساوي عن مباراة كوريا الجنوبية

المواطن - محمد سمعة

قرر الجهاز الطبي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إراحة المدافع عمر هوساوي نجم نادي النصر والمنتخب السعودي عن المشاركة في مباراة كوريا الجنوبية الودية.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر أن عمر هوساوي سيغيب عن مباراة كوريا الجنوبية بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية للساق اليمنى.

وحدد الجهاز الطبي برنامجًا علاجيًا لعمر هوساوي بجانب خضوعه للاختبارات المتخصصة خلال اليومين المقبلين لمعرفة المدة الزمنية للشفاء من إصابته.

ويذكر أن المنتخب السعودي سيواجه منتخب كوريا الجنوبية اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب نادي بني ياس في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا والتي تنطلق يوم السبت المقبل.

وسيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في البطولة الآسيوية أمام منتخب كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل.