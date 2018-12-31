أجانب النصر قبل الشتوية .. 3 في مرمى التغيير

المواطن - طارق سعد

على غير عادة السنوات الأخيرة، نجح النصر في استقطاباته الأجنبية الـ8؛ مما جعله من أكثر فرق الدوري استفادة من العنصر الأجنبي، احتل بها المركز الثاني خلف المتصدر الهلال بفارق 3 نقاط.

وكان من الملاحظ أن النصر عمل وفق خطة وإستراتيجية رائعة في اختياراته الأجنبية، حيث تنوعت المراكز بحسب أولويات وضعتها الإدارة لتحقيق التوازن في الفريق الأصفر، ولضمان لعب العدد الأكبر منهم أثناء المباريات وفق شرط الـ7 على أرض الملعب بحسب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وحقق الخماسي المغربيان حمد الله وأمرابط والنيجيري أحمد موسى والبرازيليان جوليانو وبيتروس علامة الرضا بالنسبة للنصراويين، عطفًا على الأداء الذي قدمه هؤلاء ولو بشكل متفاوت طوال الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيما يُعد البيروفي راموس أقل لاعبي النصر الأجانب عطاءً وأداءً، وهو ما استدعى الإدارة النصراوية للعمل فعليًّا على استبداله في الفترة الشتوية القادمة.

وتباينت آراء النصراويين حول استمرار الثنائي برونو أوفيني وبرادلي جونز، ويرتكز النصراويون على عدم حاجة النصر لخدماتهما بعيدًا عن التقييم الفني لما يملكانه.