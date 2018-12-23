أحمد الزين بشعار الشباب في الشتوية

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن مساعي إدارة نادي الشباب نجحت في الحصول على خدمات لاعب القادسية المعار من الأهلي أحمد الزين، لتمثيل الفريق الشبابي في الفترة الشتوية القادمة.

وبحسب مصادر “المواطن” فإن الخيار المفضل لإدارة خالد البلطان هو شراء عقد أحمد الزين من ناديه الأهلي، لكن ولأسباب خاصة قد تلجأ الإدارة الشبابية لخيار الإعارة لمدة 6 أشهر.