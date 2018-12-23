أحمد الزين بشعار الشباب في الشتوية

المواطن - طارق سعد
علمت “المواطن” أن مساعي إدارة نادي الشباب نجحت في الحصول على خدمات لاعب القادسية المعار من الأهلي أحمد الزين، لتمثيل الفريق الشبابي في الفترة الشتوية القادمة.
وبحسب مصادر “المواطن” فإن الخيار المفضل لإدارة خالد البلطان هو شراء عقد أحمد الزين من ناديه الأهلي، لكن ولأسباب خاصة قد تلجأ الإدارة الشبابية لخيار الإعارة لمدة 6 أشهر.
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تعليق واحد
شاكر الكناني
الاهلي محتاج الى خدمات هذا اللاعب قدشاهدنا مستواه في تحسن وايضا الهواجس وتيسير وسعيد الربيعي والمراتب افضل من سعيد المولد هدفين هوا السبب بإدارة الاهلي حافظي على النجوم وفيه انديه بدت في استقطاب اللاعبين والاهلي نايم لا نريد نتاخى الى اخر المده ونقش من ابو ريالين او لاعبين ليس مؤثرين ونرغب عمل بصمت واستعينو بقضاء حوايجكم بكتمان اسراركم عندكم ابو ناصر مثل مايتعامل مع الاتحد والهلا مابيقصى يطون عادلا با المساواه ولكن الفرق عند الاختيار من المسئولين لان كلا مسئول عن صفقاته سوى داخليا اوخارجيا ونتمنى ان يصرفللانيده الكبار التي سوف تشارك في الاسويه ان يقدم لها مبلغ با التساوي وكل ريئس مسىول ومحاسب عن فشله