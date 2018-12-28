أحمد موسى تحت الضغط

المواطن - طارق سعد

تعالت أصوات النصراويين بعد تعثر فريقهم، اليوم، بالتعادل ضد الفتح، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وطالبت تلك الأصوات بتوهج النيجيري أحمد موسى موازاة للسمعة الكبيرة التي يحظى بها في أوروبا وإفريقيا.

يُذكر أن صفقة أحمد موسى تُعد الأضخم في تاريخ الكرة السعودية، في عقده الذي اشتراه النصر من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني لمدة 4 سنوات قادمة.

وارتدى النيجيري أحمد موسى شارة القيادة بعد خروج محمد السهلاوي للتبديل، مما يضعه القائد الرابع للفريق خلف إبراهيم غالب والسهلاوي وعمر هوساوي.

وبعد المباراة صرح موسى للإعلام أنهم في خيبة كبيرة بسبب التعادل، لكنه وعد الجماهير النصراوية بأن يفخروا بلاعبيهم نهاية الموسم.