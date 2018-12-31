أرامكو تحدد سعر البروبان في عقد يناير

المواطن - الرياض

قالت أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يناير عند 430 دولاراً للطن.

ويعد سعر بروبان أرامكو، معياراً قياسياً لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.