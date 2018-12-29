أزمة القطاع الصحي.. 22 ألف وظيفة صحية شاغرة والمتقدمون 86 فقط!

المواطن - الرياض

أكد المستثمر في القطاع الصحي مهيدب المهيدب، أن السعودي هو الأفضل بالنسبة لهم في تقديم الخدمات الصحية، وسيكون “أحنّ” على أبناء وطنه من الآخرين، ولكن يجب أن يكتسب الخبرة من الأجنبي أولًا.

وأضاف المهيدب في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن مستوى خريجي التخصصات الصحية مسؤولية الجامعات، ودور المؤسسة الصحية الخاصة هو احتضان الشباب وإعطائهم الفرصة للتدريب واكتساب الخبرة.

من جهته، قال فهد القثامي المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية: إن الاختبارات موحدة لجميع خريجي التخصصات الصحية، وتهدف للتأكد من كفاءة الممارس الصحي، ويعدها استشاريون وخبراء من غير منسوبي الهيئة ووفق معايير عالمية لضمان الشفافية.

أما إبراهيم الحمزة رئيس اللجنة الصحية بغرفة القصيم، فأكد أن وزارة التعليم لم تقصر في إعداد البرامج للتخصصات الصحية، والصحيح أنها تحتاج إعادة النظر في موضوع التخصصات التي اكتفى السوق منها.

وأردف: “السعوديون أفضل لنا كأيدي عاملة، وأكثر أمانًا وأقل كلفة، لكن ليس عندنا اكتفاء من التخصصات المطلوبة، والوزير أعلن عن 22 ألف وظيفة صحية شاغرة، ما تقدم لها إلا 86 متقدمًا!”.