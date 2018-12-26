أسامة هوساوي .. تاريخ من الإنجازات

المواطن - مروة نبيل

أعلن النجم أسامة هوساوي اعتزال لعب كرة القدم رسميًّا، ليسدل الستار على مسيرة استمرت لأكثر من 18 عامًا من التألق والعطاء داخل الملاعب، سواء مع الأندية أو المنتخب السعودي.

ويُعد أسامة هوساوي واحدًا من أفضل المدافعين السعوديين، وكان ركيزة أساسية في تشكيلة الأخضر لسنوات طويلة سواء خلال فترة لعبه في الوحدة أو الهلال أو الأهلي، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي بعد المشاركة في كأس العالم 2018.

وبدأ أسامة هوساوي مشواره الكروي في الفئات السنية المختلفة بنادي الوحدة حتى وصل إلى الفريق الأول لكرة القدم، وتألق بشكل لافت مع فرسان مكة، ليحتل المركز الثالث في الدوري السعودي موسم 2006/ 2007، لينضم إلى الأخضر.

ودخل الهلال والاتحاد في صراع لضم أسامة هوساوي لينجح الزعيم في خطف نجم الوحدة عام 2008، ليكون أغلى مدافع سعودي آنذاك بعدما وصل عقده إلى 18 مليون ريال، ليُدافع عن قميص الأزرق لـ4 مواسم متتالية.

وقرر أسامة هوساوي بعد ذلك الاحتراف في صفوف نادي أندرلخت البلجيكي، ولكنه لم يُشارك سوى في لقاء وحيد، قبل أن يعود مرة أخرى إلى الدوري السعودي عام 2012، ولكن من بوابة النادي الأهلي.

وتألق أسامة هوساوي بشكل لافت مع النادي الأهلي حتى عام 2016، قبل أن يعود مُجددًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وترك الزعيم بداية الموسم الحالي ليعود إلى الوحدة ويختم مشواره الكروي هناك.

وتوج أسامة هوساوي بالعديد من الألقاب مع الهلال والأهلي، حيث حصد كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي مع الراقي، ونال لقب الدوري 3 مرات، وكأس ولي العهد 4 مرات، وكأس الملك مرة واحدة مع الزعيم.

وعلى الصعيد الدولي، خاض أسامة هوساوي 135 مباراة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وكان آخرها المشاركة في المونديال الروسي.