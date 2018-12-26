أسامة هوساوي يعلن اعتزاله رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أسامة هوساوي، اعتزاله اللعب رسميًّا بعد سنوات طويلة من التألق داخل المستطيل الأخضر.

وكتب أسامة هوساوي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “استذكر البدايات بحب الكرة وشغف اللعب بها من هواة إلى محترفين.. في ذلك المستطيل الأخضر لم ندخر جهدًا من أجل المنافسة”.

وتابع أسامي هوساوي تغريدته قائلًا: “وفي المنصات كانت لنا وقفة مع الذهب.. حصدت أغلى رصيد الحب من الجماهير.. اليوم أعلن للجميع اعتزالي لعب كرة القدم.. هذه النهاية ستكون بداية لمستقبل أجمل…”.

وكان أسامة هوساوي قد نفى انتقاله إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أنه اتفق مع رئيس نادي الوحدة، حاتم خيمي، والمدرب البرازيلي كاريلي على الاعتزال في شهر يناير، لأسباب خاصة ومنها إصابة في الركبة.

وانضم أسامة هوساوي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بداية الموسم الرياضي الحالي، قادمًا من نادي الهلال.