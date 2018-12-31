أستاذ فقه بجامعة الإمام: الاحتفال بأعياد غير المسلمين تشبه بالكفار

المواطن - الرياض

أكد أستاذ الفقه وعميد دراسات الطالبات بجامعة الإمام عمر العمر، أن التعامل مع غير المسلمين مباح في الأمور المشتركة في الحياة، لكن في الأمور المتعلقة بدينهم فلا يجوز أن نشاركهم في ذلك، والاحتفال معهم بأعيادهم يعدّ من باب “التشبه بالكفار”.

وتابع في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن البراءة من الكفار لا تدعو إلى ظلمهم والتعدي عليهم، فزيارة غير المسلم وعيادته إذا مرض وإهداؤه الهدية جائز.

وأضاف أن هناك مَن تساهلوا و”تميعوا” وليست عندهم غَيرة دينية في التعامل مع غير المسلمين، فتجدهم يحبون الكافر مثل حب المسلم، وهذا ينافي عقيدة الولاء والبراء.

ولفت العمر في سياق متصل إلى أن هناك أيضًا من تشدد ووصل به التطرف والإرهاب إلى الاعتداء على حرمات الكافر المعاهد المسالم، والصحيح أنه لا يجوز الاعتداء عليه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه.