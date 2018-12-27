أسعار النفط ترتفع 8% بعد هبوط حاد

المواطن - متابعة

ارتفع النفط، مساء أمس الأربعاء، محققًا أكبر مكسب يومي في أكثر من عامين في تعافٍ جزئي من الخسائر الكبيرة، التي كانت قد قادت الخامات القياسية إلى مستويات متدنية لم تسجلها منذ عام 2017.

وارتفع الخامان الأميركي وبرنت بنحو 8% في أكبر مكسب يومي منذ 30 نوفمبر 2016، عندما وقَّعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاقًا لخفض الإنتاج، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا التحرك سيستمر عندما يعود المزيد من الموظفين إلى منصات التداول بعد بداية العام الجديد.

وعلق الخام في شباك ضعف أسواق المال عمومًا، في ضوء إغلاق الإدارة الأميركية وارتفاع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة والنزاع التجاري بين واشنطن وبكين، وجميعها عوامل أثارت قلق المستثمرين وأدت إلى تفاقم المخاوف بشأن النمو العالمي.

وارتفع الخام الأميركي 3.69 دولار للبرميل، أو ما يعادل 8.7%، ليبلغ في التسوية 46.22 دولار للبرميل.