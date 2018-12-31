أسماء 319 مرشحاً ومرشحة على الوظائف الأكاديمية في جامعة بيشة

المواطن - بيشة

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة بيشة اليوم الاثنين (24 ربيع الثاني 1440هـ) أسماء 319 مرشحاً ومرشحة من حملة الشهادات العليا للتعاون على وظائف أعضاء هيئة التدريس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وذلك لسد احتياج كليات الجامعة في بيشة والنماص وبلقرن وتثليث.

وقال عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعيد بن عبدالله القرني إنه تم الاعتماد على المؤهل الأعلى والمعدل الأعلى وحصول المتقدم على تقدير لا يقل عن جيد جداً كمعايير للترشح على وظائف المتعاونين. داعياً المرشحين إلى مراجعة الكليات اعتباراً من يوم الأحد 30 ربيع الثاني وحتى الثلاثاء 2 جمادى الأولى، مصطحبين معهم أصول الوثائق (الشهادات والسجلات الأكاديمية) لدخول المفاضلة والمقابلة الشخصية. مبيناً أنه في حال عدم الحضور أو عدم اصطحاب أصول الوثائق فسيتم الاستغناء عنهم والتعويض من الاحتياط.

وأوضح الدكتور القرني أن باب التعاون يعد فرصة لكافة الطاقات المؤهلة للتدريس في الجامعة واكتساب الخبرات والإسهام في بناء الكليات وسد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس. مقدماً شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي على الدعم والاهتمام المتواصل وتذليل كافة الصعوبات نحو تهيئة بيئة دراسية أكاديمية مناسبة لجميع الطلاب والطالبات.

وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات يرجى التفضل بزيارة الرابط التالي (هنا)