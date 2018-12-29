ألمانيا تطلب مساعدة المملكة لمنع استغلال المساجد في الإرهاب

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تسعى ألمانيا لاستقلال المساجد عن التمويل الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي دفعها للتنسيق مع المملكة والكويت وعدد من الدول بشأن التمويل المخطط للمرافق الدينية الإسلامية في البلاد.

وحسب ما جاء في وكالة الأنباء الأميركية “أسوشيتد برس”، فإن هناك تنسيقاً متبادلاً مع المملكة والكويت على وجه الخصوص بشأن تمويل المساجد في ألمانيا، حيث طلبت برلين تقارير عن التمويل المخطط له، وذلك لتسهيل مهام مراقبة أي نشاطات متطرفة لتلك المؤسسات.

ووفقًاً لدويتشه فيله، يفكر المشرعون الألمان في إدخال ضريبة جديدة على المساجد، وهو الأمر الذي يشبه تلك التي يدفعها المسيحيون في ألمانيا لتمويل الأنشطة، وذلك عن طريق أموال تقوم بجمعها الدولة وتحويلها إلى السلطات الدينية.

وحسب تقرير حكومي، يُقدر المسؤولون الألمان أن هناك ما بين 4.4 و 4.7 مليون مسلم يعيشون في البلاد، وهو ما جعل من الضروري العمل على التنسيق المتبادل لتحديد عمليات التمويل الخارجية للمساجد، والتي قد تستغل من قبل المتطرفين.

وحسب وكالة الأنباء الأميركية، قال وزير الداخلية الألماني إنه يرغب في أن تصبح المساجد الألمانية مستقلة بقدر الإمكان عن التمويل الأجنبي.

ومن جانبه، قال كريستوفر برجر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس الجمعة، إن ألمانيا تتعاون مع الكويت في مبادرة منذ العام الماضي وأن حكومة الكويت تعمل على “دراسة شاملة” لتمويل المشروعات في ألمانيا.