أليخاندرو غوميز .. ماكينة صناعة وتسجيل أهداف لا تهدأ

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم الأرجنتيني أليخاندرو غوميز بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعزيز هجوم الزعيم بلاعب خبرة، أملًا في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية هذا الموسم.

وكثفت الإدارة الهلالية مفاوضاتها مع نادي أتالانتا الإيطالية؛ لضم أليخاندرو غوميز خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأكدت شبكة “توتو ميركاتو”، أن الزعيم رفع قيمة عرضه المالي إلى 10 ملايين يورو لحسم الصفقة سريعًا.

وتعاقد نادي الهلال مع الإسباني جوناثان سوريانو، قادمًا من بكين الصيني لمدة سنة ونصف، ويأمل أن يكون الأرجنتيني أليخاندرو غوميز ثاني صفقاته في الشتوية.

ويرتبط أليخاندرو غوميز بعقد مع نادي أتالانتا الإيطالي حتى نهاية منافسات موسم 2022، ما دفع الهلال لرفع العرض المالي، لرغبته في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني؛ وتعويض غياب عمر عبدالرحمن عموري للإصابة.

ويُجيد أليخاندرو غوميز صاحب الـ30 عامًا، اللعب في جميع مراكز خط الوسط، بجانب قدرته على اللعب كمهاجم ثان وجناح أيسر، ويمتاز اللاعب الأرجنتيني بتسجيل وصناعة الأهداف، بالإضافة إلى مهارته في التسديد على المرمى بإتقان.

ويُعد أليخاندرو غوميز واحدًا من أبرز صناع اللعب في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم الموسم الرياضي الماضي، حيث يملك 12 تمريرة حاسمة خلال 37 مباراة خاضها مع أتالانتا، وتألق في موسم 2016/ 2017، وسجل 16 هدفًا.

ويؤدي أليخاندرو غوميز بشكل مميز مع أتالانتا الموسم الرياضي الحالي، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف، وصنع هدفين، ليدخل ضمن قائمة أكثر اللاعبين إبداعًا وتأثيرًا في الكرة الأوروبية خلال الفترة الماضية، وذلك وفقًا لموقع “سبورتس كيدا”.