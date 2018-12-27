صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأمر الملكي التالي:الرقـــم: أ / 159
التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 159) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعفى معالي الدكتور/ سليمان بن عبدالله بن حمود أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من منصبه.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أمر ملكي: إعفاء سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام من منصبه
صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأمر الملكي التالي:الرقـــم: أ / 159
تعليق واحد
ابو سفيان
اللهم لا شماته، والله اثلج صدري هذا الخبر