أمر ملكي: إعفاء سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام من منصبه

المواطن - واس

صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأمر الملكي التالي:الرقـــم: أ / 159

التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 159) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعفى معالي الدكتور/ سليمان بن عبدالله بن حمود أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود