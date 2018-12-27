أمر_ملكي : تعيين الأمير  تركي بن طلال أميراً لمنطقة عسير بمرتبة وزير 

صدر اليوم الأمر الملكي التالي:
الرقــــم: أ / 144
التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/104) بتاريخ 19 / 4 / 1436هـ،
ورقم (أ/134) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود
أمير منطقة عسير من منصبه بناءً على طلبه.
ثانياً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود
أميراً لمنطقة عسير بمرتبة وزير.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه أمير منطقة عسير سائلين الله جل جلاله له التوفيق والسداد أصالة عن نفسي ونيابة عن قبيلة آل زاهر الشيخ علي بن عايض بن دايس