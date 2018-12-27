أمر_ملكي : تعيين الأمير  تركي بن طلال أميراً لمنطقة عسير بمرتبة وزير 

المواطن - واس

صدر اليوم الأمر الملكي التالي:

الرقــــم: أ / 144

التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/104) بتاريخ 19 / 4 / 1436هـ،

ورقم (أ/134) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

أمير منطقة عسير من منصبه بناءً على طلبه.

ثانياً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود

أميراً لمنطقة عسير بمرتبة وزير.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود