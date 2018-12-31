أمنيات ليلة رأس السنة 2019 .. فاض الحنينُ للبيت العتيق

المواطن - مكة المكرمة

عبر العديد من المغردين عن شوقهم لزيارة بيت الله الحرام في مكة وأداء العمرة والزيارة داعين الله أن يكتب لهم تحقيق هذه الأمنية في عام 2019.

وعبر وسم ” آخر مرة رحت لمكة” تبارى المغردون في استحضار ذكرياتهم مع البلد الحرام وما يمثله لهم من أهمية.

في البداية قال الإعلامي أمجد طه:” آخر مرة رحت لمكة المكرمة كانت قبل أكثر من أسبوع وتواجدنا مع 1200 شخصية إسلامية من 127 دولة تمثل 28 مكوِّناً إسلامياً في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الذي كان منعقدا برعاية خادم الحرمين الشريفين.”

أما الدكتور خالد النمر فقد شارك صورة للمسجد الحرام وقد اكتظ بالزوار ولمعتمري وقال معلقًا عليها :” سبحان الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس”.

بدوره نشر “سفير الأملط مقطع فيديو له من المسجد الحرام وقال معلقًا عليه:” أنا الآن في مكة وأبشركم ما نسيتكم دعوت لكم جميعًا الله يوفقكم”.

من جانبه نشر سعد الهلالي صورة للكعبة وعلق عليها بالقول :” يا رب ارزقنا زيارة قريبة لـ مكة”.

وقالت فاطمة العمري :” آخر مرة كانت تقريبًا قبل ٣ سنوات .. ويكاد فؤادي يموت توقًا لها فاللهُم ارزقني عُمرة قريبة ، اللهم بلغني هواء مكة و سكينة مكة بأقرب وقت”.

وأضافت فاطمة الشريم :” فاض الحنينُ لـ مكةٍ فيا ليتَ سنين عمري ومنتهاها بمكة”.

أما محمد اليحيى فقال :” إذا شعرت بأن الكون يضيق من حولك فلا تتردد في زيارة بيت الله الحرام وقضاء بعض الوقت بصحبة كتاب الله الكريم وستجد الدواء الذي يخلصك من كل أوجاعك ويجعل روحك تحلق في فضاء الرحمة والراحة والاطمئنان”.