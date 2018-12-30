أمير الشمالية : 43 ألف أرض سكنية توزع مجانًا في عرعر ورفحاء

المواطن - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله بن صعفق العنزي, الذي قدم لسموه تقريرًا عن أرض الحرس الوطني بالمنطقة, التي سلّمت لوزارة الإسكان.

وأكد سموه أن أرض الحرس الوطني ستسهم في دمج النسيج العمراني لمدينة عرعر من خلال ربط الأحياء القائمة حاليًا شرق أرض الحرس بالأحياء القائمة غربها, وتوفير مخزون عال من الأراضي داخل المدينة حوالي 18000 أرض سكنية التي سيتم توزيعها مجانًا على المواطنين, كما ستسهم في امتداد النطاق العمراني لمدينة رفحاء من الجهة الشرقية بشكل ملاصق للأحياء القائمة, وتوفير مخزون عال من الأراضي حوالي 25000 أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين مجانًا.

واستعرض أمير منطقة الحدود الشمالية مع مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة, المشروعات التي تنفذها الوزارة في منطقة الحدود الشمالية, مطلعًا على سير العمل بمشروعات وزارة الإسكان في المنطقة وسبل تعزيز الحلول المناسبة, وإيجاد مناهج عمل مستدامة تضمن استمرارية العمل والإنجاز.

من جهته, أعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة باسمه ونيابة عن مسؤولي فرع الوزارة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على الدعم والتوجيه والمتابعة المباشرة من سموه في كل ما يخص ويهم وزارة الإسكان بالمنطقة.