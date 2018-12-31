أمير تبوك يواسي الشيخ غالب النابت في وفاة شقيقه

المواطن - تبوك

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, الشيخ غالب بن صياح النابت شيخ الخماعلة من عنزة، في وفاة شقيقه الشيخ غالي بن صياح النابت رحمه الله .

وسأل سموه المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه, أعرب الشيخ غالب بن صياح النابت عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة غير المستغربة والتي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم, سائلا الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.