أمير نجران: الأوامر الملكية ترسيخ للعمل المؤسساتي المنظم

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على حرصه ورعايته الكريمة لمصالح الوطن، ولكل شؤون المواطن، في أمنه وأمانه وراحته وصحته وتنميته ونمائه، ورفعة بلاده، ومن ذلك ما توجهت إليه الأوامر الملكية الكريمة، عبر إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإنشاء هيئات جديدة.

ونوّه سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بأهمية ما حملته الأوامر الملكية ، من إنشاء هيئات جديدة،إذ تعد مفصلاً بارزًا في تعزيز مكانة المملكة العلمية والصناعية عالميًّا، وترسيخ العمل المؤسساتي المنظم، الذي يشكل ملمحًا من ملامح رؤية المملكة 2030، وذلك بإنشاء الهيئة السعودية للفضاء، وهيئة المعارض والمؤتمرات، وهيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي.

وأعرب سموه في ختام تصريحه، عن صادق دعائه لمن شملتهم الأوامر الملكية، ونالوا الثقة العزيزة الغالية، بالتوفيق والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما، ويحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه وشعبه العظيم.