أول انفجار أيفون XS MAX يثير تساؤلات حول مستقبل هواتف أبل

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

انفجر جهاز هاتف أيفون XS Max لأحد الأشخاص في ولاية أوهايو أثناء وجوده في جيبه، ما تسبب في وقوع إصابات بالمالك وإلحاق أضرار بملابسه.

وحسب ما جاء في صحيفة “إنديا توداي”، فإن زيادة حجم الهواتف الذكية وإنتاج ملايين النسخ من الأجهزة، أسهم بشكل واضح في ظهور مشكلات خطيرة بهواتف أبل الشهيرة.

ووفقًا لأحد أحدث التقارير الواردة من “iDropNews”، فقد ذكر رجل من ولاية أوهايو يدعى جوش هيلارد أن جهاز أيفون XS Max انفجر في جيبه وتسبب في حدوث إصابات بالإضافة إلى إحداثه أضرارا بملابسه في نفس الوقت.

وتمكن الرجل من إلقاء الجهاز في الوقت المناسب، ما أسهم في خفض فرص إصابته بشكل خطير، وذلك بعد أن تم إخماد الحريق بواسطة طفاية، لكن الهاتف تعرض للتلف بالكامل، كما أنه ليست هناك إمكانية لإصلاحه وإعادة استخدامه.

واستطاع هاتف أبل أيفون XS MAX الجديد، والذي يصل سعره إلى 1500 دولار تحقيق رقم قياسي في تاريخ الشركة الأميركية، بعد أن نفذت كافة طلبات الشراء المسبقة في زمن أقل من نصف ساعة، حسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.