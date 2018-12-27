أول تغريدة من تركي الشبانة بعد تعيينه في منصب وزير الإعلام الجديد

المواطن - الرياض

عبر وزير الإعلام الجديد تركي الشبانة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تعيينه وزيرًا للإعلام.

وقال الشبانة في أول تغريدة له عبر تويتر بعد صدور الأمر الملكي الكريم: أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الثقة الملكية الغالية بتعيني وزيرًا للإعلام.

ويمتلك الشبانة مسيرة مهنية مميزة جعلته واحدًا من أقوى 500 شخصية إعلامية مؤثرة حول العالم طبقاً لقائمة مجلة فاريتي العالمية 2018.

ويؤكد تكليف تركي الشبانة، وهو القادم من القطاع الخاص، بهذا المنصب رغبة القيادة في تطوير القطاع الحكومي ليكون أكثر فاعلية ونجاحاً، وحتى يمكن أن يواكب التطور السريع في تقنيات الإعلام وخدماته.

الجدير بالذكر أن تركي الشبانة قد ولِد في الرياض ودرس إدارة الأعمال في أمريكا، حيث دخل مجال إدارة المؤسسات الإعلامية منذ عام 1996، وأصبح مسؤولاً عن أكبر المحطات التلفزيونية في المنطقة العربية، لينتقل في عام 2008 للعمل في مجموعة “روتانا”، ويشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التلفزيون.

ويأتي تعيين تركي الشبانة في منصب وزير الإعلام في إطار دعم خطة رؤية 2030 إعلامياً بالمزيد من الخدمات الإعلامية المتطورة من خلال شخصية لها تجربة واسعة ومتخصصة حيث إنه مناط بوزارة الإعلام أيضاً التخطيط لتطوير القطاع الإعلامي السعودي الخاص، حتى يقوم بدوره في خدمة المجتمع والدولة، وتعيينه يعكس الرغبة في تحقيق الانتقال الطموح.