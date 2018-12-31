أول عملية لترميم وزراعة الرباط الصابوني بالمنظار بمستشفى عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

تَمَكّن فريق طبي متخصص بالإصابات الرياضية بمستشفى عسير المركزي، من إجراء أول عملية من نوعها بمستشفيات منطقة عسير وهي عملية ترميم وزراعة للرباط الصابوني الجانبي الداخلي بواسطة منظار الركبة المتطور لشاب كان يعاني من آلام في مقدمة الركبة وعدم ثبات بالصابونة.

وفي التفاصيل فقد حضر شاب يبلغ من العمر ١٩ عاماً لعيادة وحدة الإصابات الرياضية والمناظير بمستشفى عسير المركزي، وكان يعاني من آلام في الركبة، وبأخذ تفاصيل التاريخ المرضي والفحص السريري والأشعات اللازمة؛ تَبَيّن أنه يعاني من قطع في الرباط الجانبي الداخلي للصابونة بالركبة اليمنى.

وبيّنت “صحة عسير” أنه قد تم وضع الخطة العلاجية اللازمة له من قِبَل استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية والمناظير في المستشفى الدكتور فايع عسيري، ومن ثم تم إجراء هذه العملية بمستشفى أحد رفيدة العام ضمن البرنامج المشترك بين مستشفى عسير المركزي ومستشفى أحد رفيدة العام لإنهاء قوائم الانتظار بالإصابات الرياضية وقد تم خروج المريض وهو بصحة وسلامة ولله الحمد وتم البدء في برنامج العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المتبعة في مثل هذه الحالات.

بدوره تقدم الدكتور فايع عسيري بالشكر الجزيل للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران الأستاذ خالد عسيري على دعمه اللامحدود في إنهاء قوائم الانتظار في الإصابات الرياضية بالمنطقة، ولسعادة المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي سعيد القحطاني.