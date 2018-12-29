أين تقضي إجازتك؟.. خيارات محلية بحزمة فعاليات لن تتكرر

المواطن - الرياض

إجازة مختلفة هذا العام، ففي السابق عندما يُسأل أي شخص عن أين سيقضي إجازة نصف العام يُجيب على الفور أن الخيارات محدودة وأهمها السفر إلى الخارج للترفيه، ولكن هذا العام أصبح الترفيه جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة لتعكسه على المواطن وتُجبره على أن يكون على أرضه مستمتعًا بأجوائها وفعالياته المميزة التي تحمل التجديد والابتكار.

وأكد سعوديون أن الإجازة أفضل هذا العام داخل المملكة، وأن بعضهم لم يسافر كما جرت العادة كل عام بسبب الفعاليات المميزة التي تشهدها المناطق، فيما كانت جدة والمدينة المنورة أكثر المناطق ترددًا على ألسنة البعض الآخر.

ومن طيبة الطيبة إلى شتاء طنطورة مرورًا بالعديد من المناطق الأخرى أصبح الترفيه أساسًا ومقصدًا للمواطنين بعيدًا عن فكرة الخروج عن أرض الوطن، ناهيك عن دور السينما المنتشرة الآن وتعرض أحدث الأفلام ربما قبل عرضها في أميركا وأوروبا.

وأصبحت إجابة “أين تقضي إجازتك؟”.. تأتي بابتسامة واثقة والعديد من الخيارات المحلية.

واستطاعت الهيئة العامة للترفيه أن تقدم روزنامتها الناجحة لإجازة منتصف العام الدراسي لتحمل عشرات الفعاليات في جميع مناطق المملكة، بحضور كثيف يقدر بالملايين وأبرز هذه الفعاليات شتاء طنطورة الذي شهد حفل ماجدة الرومي يوم أمس الجمعة لأول مرة في المملكة.

وراعت هيئة الترفيه عند وضع الروزنامة جانب المحتوى ليكون متنوعًا بين الفعاليات المحلية والعالمية، وشاملًا لجميع أفراد المجتمع من الشباب والعائلات والأطفال، إلى جانب عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية المنوعة في مختلف المناطق، بالإضافة إلى عدد من المسرحيات العائلية ومسرح الطفل.