أُحد يضم إسماعيل المغربي رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي أُحد إجراءات التعاقد مع المهاجم إسماعيل المغربي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووقع إسماعيل المغربي مخالصة مالية مع نادي التعاون قبل بضعة أيام، بسبب عدم اقتناع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل بقدراته خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى مجلس إدارة نادي أُحد لإبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل جيد؛ وتحسين موقعه في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراة؛ والتعادل في 3 مواجهات، والخسارة في 10 لقاءات.