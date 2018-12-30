إخلاء 7 أشخاص واختناق ستينية بسبب حريق منزل في المخواة

المواطن - المخواة

باشر الدفاع المدني في المخواة، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في منزل بالدور الثاني.

وأكد المدني أنه تم إخلاء 8 أشخاص، أحدهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، حيث أصيبت باختناق بسيط، وتم نقلها للمستشفى، وحالتها مستقرة.