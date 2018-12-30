إخلاء 7 أشخاص واختناق ستينية بسبب حريق منزل في المخواة

إخلاء 7 أشخاص واختناق ستينية بسبب حريق منزل في المخواة

2018/12/30
الساعة 11:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1800
0
طباعة
المواطن - المخواة

باشر الدفاع المدني في المخواة، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في منزل بالدور الثاني.

وأكد المدني أنه تم إخلاء 8 أشخاص، أحدهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، حيث أصيبت باختناق بسيط، وتم نقلها للمستشفى، وحالتها مستقرة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم