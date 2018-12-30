إخلاء 7 أشخاص واختناق ستينية بسبب حريق منزل في المخواة

المواطن - المخواة
باشر الدفاع المدني في المخواة، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في منزل بالدور الثاني.
وأكد المدني أنه تم إخلاء 8 أشخاص، أحدهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، حيث أصيبت باختناق بسيط، وتم نقلها للمستشفى، وحالتها مستقرة.
باشر الدفاع المدني في المخواة، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في منزل بالدور الثاني.
وأكد المدني أنه تم إخلاء 8 أشخاص، أحدهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، حيث أصيبت باختناق بسيط، وتم نقلها للمستشفى، وحالتها مستقرة.
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