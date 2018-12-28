إسباني وهولندي وروماني يُديرون مباريات الدوري اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة الفتح والنصر اليوم، طاقم تحكيم إسباني مكون من؛ ألبيرتو مالينكو حكم ساحة، ويُساعده كل من روبرتو فيرنانديز وآيتور مارتينيز، وإيغليسياس فيلانويفا الحكم الرابع، وحكم الفيديو خوسي مارتينيز.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح نظيره النصر، على استاد الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ويسعى الفريقان لمواصلة النتائج الإيجابية؛ والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويقود مباراة الحزم والشباب طاقم تحكيم هولندي مكون من؛ حكم الساحة داني ماكيلي، ويُساعده كل من ماريو ديكس وهيسيل ستيجسترا، والحكم الرابع جوشيم كامفويس، وكيفن بلوم حكم الفيديو.

ويحل الشباب ضيفًا على الحزم، على استاد مدينة الملك عبدالله، ويأمل الفريق الحزماوي استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى الليوث لخطف الثلاث نقاط؛ ومواصلة التقدم في الترتيب.

ويتولى طاقم تحكيم روماني إدارة مباراة الوحدة والأهلي اليوم، ويتكون من؛ أوفيديو هاتيجان حكم ساحة، ويُساعده أوكتافيان سوفري وسيباستيان جورجي، والحكم الرابع ميلوفان ريستيك، وحكم الفيديو ميلوراد ماجيتش.

وتُقام مباراة الوحدة والأهلي اليوم على استاد مدينة الملك عبدالعزيز، ويبحث الفريقان عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنهما خلال الجولات الأخيرة.