إماراتي يُدير مباراة السعودية وكوريا الجنوبية.. والدخول مجانًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الودية الدولية المُقرر إقامتها، يوم غد الاثنين.

ويقود مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الودية، طاقم تحكيم إماراتي مكون من عادل النقبي، ويُساعده كل من أحمد الراشدي وعلي النعيمي، والحكم الرابع سلطان عبدالرازق.

وتقرر خلال الاجتماع الفني الخاص بمباراة السعودية وكوريا الجنوبية الودية، الذي عُقد، اليوم الأحد، أن يرتدي المنتخب الوطني الطقم الأخضر بالكامل، ويكون دخول الجماهير بالمجان من البوابة رقم “1”.

وتُعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية هي الودية الوحيدة التي يخوضها الأخضر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل.

ويتواجد المنتخب السعودي على رأس المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2019 التي تضم قطر، لبنان وكوريا الشمالية، فيما يقع منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة مع منتخبات الصين، قيرغيزستان والفلبين.